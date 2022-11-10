Возможность для стартаперов: грант в размере 75 тысяч рублей

Запатентовали достойное изобретение или полезную модель? Тогда держите срочную информацию — до 1 декабря «Московский инновационный кластер» принимает заявки на гранты. Причем можно получить компенсацию не только за один патент, а сразу за несколько!
Получить поддержку достаточно просто. Становитесь участником Московского инновационного кластера и сразу идете оформлять заявку на i.moscow. Все! В течение 10 рабочих дней заявку рассмотрят, и если решение положительное, то заключается договор о предоставлении гранта.
Что еще важно знать:
- Патент должен быть зарегистрирован не позднее чем за год до подачи заявки.
- Грант могут получить зарегистрированные в Москве юридические лица и ИП.
- На руках нужно иметь копию патента. То есть если патент зарегистрирован, но его еще не выдали и на руках нет бумажной или электронной копии, получить поддержку не получится.