Возможность для стартаперов: грант в размере 75 тысяч рублей

Фонд «Московский инновационный кластер» принимает заявки на гранты до 1 декабря.

INNOVATIONS
10.11.2022 20:35
0
1465
Copyright: Unsplash

Запатентовали достойное изобретение или полезную модель? Тогда держите срочную информацию — до 1 декабря «Московский инновационный кластер» принимает заявки на гранты. Причем можно получить компенсацию не только за один патент, а сразу за несколько!

Получить поддержку достаточно просто. Становитесь участником Московского инновационного кластера и сразу идете оформлять заявку на i.moscow. Все! В течение 10 рабочих дней заявку рассмотрят, и если решение положительное, то заключается договор о предоставлении гранта.

Что еще важно знать:

  • Патент должен быть зарегистрирован не позднее чем за год до подачи заявки.
  • Грант могут получить зарегистрированные в Москве юридические лица и ИП.
  • На руках нужно иметь копию патента. То есть если патент зарегистрирован, но его еще не выдали и на руках нет бумажной или электронной копии, получить поддержку не получится.
Комментарии
Отправить